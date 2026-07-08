Patrik Banga uspěl se svoji knihou. Má šanci na zfilmování
8. 7. 2026 7:16 Společnost | Filmové Vary - univerzál
Spisovatel a novinář Patrik Banga slaví další úspěch. Jeho kniha Skutečná cesta ven se dostala mězi pět vybraných knih v projektu Book-to-Screen na kviff, který propojuje filmové producenty a nakladatele knih.
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