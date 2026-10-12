Český úspěch ve Frankfurtu? Ideálně by z něj měli těžit všichni, přemýšlí Banga
12. 10. 2026 16:00 Společnost
Prestižní pozici čestného hosta a pavilon o rozloze více než 2 400 metrů čtverečních měla letos naše země na 78. ročníku Frankfurtského knižního veletrhu. Mezi českými tvůrci zde tento prostor využil i redaktor iDNES.cz, spisovatel a držitel ceny Magnesia Litera Patrik Banga. Ten zájem čtenářů si u nás neumíme představit, hlásí přímo z frankfurtského literárního veletrhu.
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