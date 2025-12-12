Sbohem, kamaráde! loučil se s Hezuckým dojatý Bouček v dlouhém proslovu
12. 12. 2025 17:02 Společnost
Přesně týden po smrti Patrika Hezuckého se s ním rodina a nejbližší, včetně Leoše Mareše, Miloše Pokorného a dalších tváří éteru, rozloučili. Ústředním bodem smutečního obřadu v pražských Strašnicích byl dlouhý proslov Libora Boučka.
Děkuji každému vojákovi, jsem na vás hrdý, řekl Zelenskyj
Zahraniční12. 12. 2025 17:56
Ruská raketa zasáhla tureckou loď v oděském přístavu
Zahraniční12. 12. 2025 16:56
Zlínská zoo získala žirafí samičku Emu, lidé ji už mohou vidět ve výběhu
Domácí12. 12. 2025 16:10
Olympionici lákali na festival
Domácí12. 12. 2025 16:00
Měl držet na uzdě Mareše, ale dopadlo to opačně, vzpomínali na Hezuckého před síní
Společnost12. 12. 2025 15:32
Konstrukce s 80 tisíci pivními tácky se rozpadla těsně před dokončením
Zahraniční12. 12. 2025 14:52
Dům v bažinách je obojživelný. Stojí na kůlech, stoupá a klesá s vodou
Lifestyle12. 12. 2025 14:48
Stále mě to mrzí, řekla policistka po rozhodnutí soudu. Žalobce trvá na tom, že nehodu zavinila
Krimi12. 12. 2025 14:14
Soud odmítl potrestat policistku za smrtelnou nehodu. Na vině prý byl řidič druhého vozu
Krimi12. 12. 2025 14:14
Jane Seymourová je po sedmdesátce stále aktivní ve všech směrech
Společnost12. 12. 2025 13:54
Celníky u hranic zajímá alkohol, u Polska zabavují tabák
Krimi12. 12. 2025 13:42
Pro tramvaje skončí rozdělení Ostravy
Domácí12. 12. 2025 13:36
Čtyřbodové představení Davida Pastrňáka v utkání proti Winnipegu
Sport12. 12. 2025 13:34
Restaurace Essens získala první michelinskou hvězdu na jižní Moravě
Domácí12. 12. 2025 13:22
Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic
Krimi12. 12. 2025 13:22
Čestnou stráž u rakve Theodora Pištěka stála Hradní stráž v jeho uniformách
Domácí12. 12. 2025 13:22
Mládě tuleně se zatoulalo do baru na Novém Zélandu
Zahraniční12. 12. 2025 13:14
Rakousko otevřelo novou rychlotrať, zkrátí jízdní doby i českým rychlíkům
Zahraniční12. 12. 2025 12:00
Slovenští poslanci se poprali během hlasování v parlamentu
Zahraniční12. 12. 2025 11:32
