VIDEO: Pepa Vojtek: Už jsem starej a bojím se! Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pepa Vojtek: Už jsem starej a bojím se!

Pepa Vojtek promluvil o tom, zda jsou členové skupiny Kabát rádi za to, že si od sebe odpočinou? Kabáti totiž přeložili veškeré koncerty na rok 2021. Pepa se obává, že kdyby na to přišlo, tak se do původního zaměstnání už vrátit nemůže. Proč? A jak do dopadlo s jehou velkou vášní pro motorky?

video: rena, iDNES.tv