Jak se připravuje na ples sezóny moderátorka Eva Perkausová a co radí návrhářka Zuzana Lešák Černá? Proč si krásná moderátorka půjčuje šperky za miliony? Co z osmdesátých let se vrací do módy a překvapivě lichotí postavě? Jakému faux pas se na plesích vyvarovat?

video: rena, iDNES.tv