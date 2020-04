VIDEO: Duo Sepéši – Bartošová rozdělila smrt. Zpěvák zemřel na přejezdu ve Františkových Lázních Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Duo Sepéši – Bartošová rozdělila smrt. Zpěvák zemřel na přejezdu ve Františkových Lázních

Zpráva o nečekaném úmrtí Petra Sepéšiho (†25), který tvořil v polovině osmdesátých let pěvecké duo s Ivetou Bartošovou (†48), zasáhla v létě 1985 většinu jeho příznivců. Mladý muzikant zemřel na přejezdu ve Františkových Lázních, v autě ho smetl vlak. 23. dubna 2020 by mu bylo šedesát let.

video: iDNES.tv