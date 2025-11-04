Kvitová má šperky ráda. Odehrála s nimi i své nejúspěšnější turnaje
4. 11. 2025 13:40 Společnost
Bývalá profesionální tenistka Petra Kvitová má šperky ráda, nosí je během všedních dnů, při nejrůznějších společenských událostech, ale stejně tak je měla na sobě na vrcholu své sportovní kariéry. „Je pravda, že jsem musela hrát zápasy i s prstýnkama. Byla jsem na to tak navyklá, i moje ruce a mozoly, že bych si to bez nich nedovedla představit,“ říká Kvitová, která se na profesionálních okruzích pohybovala v letech 2006 - 2025 a na nejvyšší grandslamové úrovni získala hned dva tituly.
01:39
Kvitová má šperky ráda. Odehrála s nimi i své nejúspěšnější turnaje
Společnost4. 11. 2025 13:40
00:57
Lidé mohou u kondolenční knihy zavzpomínat na kardinála Duku
Domácí4. 11. 2025 13:18
01:07
Ve Špindlerově Mlýně usazují nový most k propojení skiareálů
Domácí4. 11. 2025 13:14
02:41
Žárlivec kvůli rozchodu napadl manželku, prořízl jí zápěstí, žena vykrvácela. Vrah si odsedí 17 let
Krimi4. 11. 2025 13:00
07:53
Arcibiskup Graubner promluvil k úmrtí kardinála Duky
Domácí4. 11. 2025 12:30
00:49
Si Ťin-pching vtipkoval s jihokorejským prezidentem
Zahraniční4. 11. 2025 12:24
01:02
Dárci těl pro výuku mediků mají památník na Ústředním hřbitově v Brně
Domácí4. 11. 2025 12:18
01:08
Střet člověka s vlakem metra zastavil část linky C
Domácí4. 11. 2025 12:02
01:47
Ve věku 82 let zemřel kardinál Dominik Duka
Domácí4. 11. 2025 11:18
04:01
Grotesktní podzim života: Představení V parku oslavuje každodenní okamžiky
Společnost4. 11. 2025 11:16
00:49
Nejvíce sexy mužem světa je hvězda seriálu Bridgertonovi Jonathan Bailey
Společnost4. 11. 2025 10:54
01:53
Ukrajinská rozvědka ukázala výsadek v obklíčeném Pokrovsku
Zahraniční4. 11. 2025 10:54
01:24
Na přání fanoušků zpět v Praze
Společnost4. 11. 2025 10:38
01:03
Prošli jsme tunel Pohůrka na dálnici D3 i jeho dispečink
Domácí4. 11. 2025 9:44
01:10
Seznamka Love Island zná své vítěze, jeden z párů si odnáší dva miliony korun
Společnost4. 11. 2025 8:58
01:58
V pražském Kamýku vzplál z neznámých příčin byt. Hasiči evakuovali deset lidí
Krimi4. 11. 2025 8:34
01:02