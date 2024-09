VIDEO: Playboy v padesáti? Můžeme to zkusit. Ale kdo by si to koupil? Ptá se stále sexy Lucie Benešová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jak prožívala oslavu důležitého životního jubilea herečka Lucie Benešová? S jakou filosofií k padesátce přistupuje a co zároveň radí ostatním? Jako někdo s dlouholetým vztahem by mohla poradit, zda trik v letitém soužití tkví v tom, se delší dobu nevidět? Lucii často slýcháme jako český hlas zahraničních hereček. Kterou má sama osobně ráda? Troufla by si i v součanosti zapózovat pro pánský magazín?

video: rena, iDNES.tv