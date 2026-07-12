Po loňských Varech je opatrná: Není potřeba, aby nám koukali do ložnice, říká Vlastina Svátková
12. 7. 2026 8:00 Společnost | Filmové Vary - univerzál
Před láskou neutíkám. Soukromí je nejvzácnější. Není potřeba, aby nám koukali do ložnice, říká Vlastina Svátková. Jak popisuje svůj styl malování obrazů? Jaké emoce přenáší na plátno? Proč už je na soukromí opatrná?
00:34
Sesuv půdy smetl auta i lidi. Tři mrtví
Zahraniční12. 7. 2026 9:34
00:23
Do školní jednotřídky chodil básník Nezval
Domácí12. 7. 2026 9:16
03:09
Po loňských Varech je opatrná: Není potřeba, aby nám koukali do ložnice, říká Vlastina Svátková
Společnost12. 7. 2026 8:00
01:46
Sklářští výtvarníci roky opravují vesnický kostel v Libyni
Domácí12. 7. 2026 7:08
01:14
Nový stát ovládaný AI. Vládne tam Churchill, zakladatel se bojí katastrofy
Zahraniční12. 7. 2026 0:06
02:46
Na co zírá mašinfíra: Znáte lokálku do Fulneku? Ukážeme vám ji za 2 a půl minuty
Technika12. 7. 2026 0:06
01:54
Světlovlasý Šíp změnil fotbal. Di Stéfanovi by bylo 100 let
Sport12. 7. 2026 0:06
02:49
Móda zakončení Varů: Děsně těsná Pořízková, dekoltáž Decroix nebo sametové horko Muchy
Společnost11. 7. 2026 21:26
06:32
Vary končí: Kevin Bacon s rodinou, Basiková dojímala a Pořízková ukázala manžela
Společnost11. 7. 2026 21:26
02:36
Nosková poslala po výhře mamince polibek do nebe
Sport11. 7. 2026 20:54
00:53
Wimbledonskou šampionkou je Nosková!
Sport11. 7. 2026 20:04
00:11
Fanoušci pokémonů zaplnili centrum Prahy
Domácí11. 7. 2026 17:18
01:00
Jeskyňáři na pár dní v roce odemykají skrytý fluoritový důl
Domácí11. 7. 2026 16:52
01:05
Rapper Pitbull vytvořil rekord, tisíce fanoušků přišly na koncert s umělou pleší
Společnost11. 7. 2026 16:22
00:29
Ve Zlíně hořel další architektonický unikát, první československý panelák
Krimi11. 7. 2026 15:14
04:08
Kryštof Mucha hodnotí 60. karlovarský filmový festival
Domácí11. 7. 2026 14:52
00:29
Rozzuřený řidič zasypal tramvaj kamením
Zahraniční11. 7. 2026 14:28
Následující videa
06:32
Vary končí: Kevin Bacon s rodinou, Basiková dojímala a Pořízková ukázala manžela
02:49
Móda zakončení Varů: Děsně těsná Pořízková, dekoltáž Decroix nebo sametové horko Muchy
01:05
Rapper Pitbull vytvořil rekord, tisíce fanoušků přišly na koncert s umělou pleší
05:32