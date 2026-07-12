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Po loňských Varech je opatrná: Není potřeba, aby nám koukali do ložnice, říká Vlastina Svátková

Společnost | Filmové Vary - univerzál
Před láskou neutíkám. Soukromí je nejvzácnější. Není potřeba, aby nám koukali do ložnice, říká Vlastina Svátková. Jak popisuje svůj styl malování obrazů? Jaké emoce přenáší na plátno? Proč už je na soukromí opatrná?
video: rena, iDNES.tv
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