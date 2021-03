VIDEO: Po online koncertech jsem měla depky, až jsem otvírala víno, přiznává Monika Absolonová Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V Divadle Studio DVA se pravidelně vysílají online přenosy, na které mohou diváci přispět dobrovolnou vstupenkou. Mívá Monika Absolonová před online koncertem trému? Zpěvačka opět zkrátila účes. Hodlá ve změnách pokračovat? Na co se během pandemie vrhla? A co by si přála?

