Po ránu už nevypadám přitažlivě, musím se načančat, přiznává Heidi Janků

Smazala by někdy zpěvačka Heidi Janků z Googlu svůj věk? Je vůči sobě sebekritická? Co dělají s jejím mozkem obnažení finalisté Muže roku, když se jí promenádují před očima? Proč se bojí plastik? Stalo se jí někdy, že vyrazila na rande s mužem, který by mohl být jejím synem?

video: rena, iDNES.tv