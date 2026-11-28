Po ránu v zrcadle to není moc lichotivé, říká Heidi Janků po operaci očí
28. 11. 2026 0:06 Společnost
Po ránu v zrcadle to není moc lichotivé, říká Heidi Janků po operaci očí s humorem sobě vlastním. Proč si nedá na noční stolek kalendář s Muži roku? Jaké aktivity musela kvůli zdravotnímu zákroku omezit? Kolik let jí skutečně trvalo, než se přenesla přes ztrátu manžela Iva Pavlíka? Chystá se vyrazit si do baru na lov potenciálního partnera?
04:14
Slavíky mají Ewa Farna, Noid Bárta, Kabát i Charlotte Gott. Síň slávy vítá Nedvědy
Společnost28. 11. 2026 1:02
00:28
Za mříže dobrovolně a za tučnou sumu. Bývalá věznice prošla ohromující proměnou
Zahraniční28. 11. 2026 0:06
03:54
Po ránu v zrcadle to není moc lichotivé, říká Heidi Janků po operaci očí
Společnost28. 11. 2026 0:06
04:04
Zažila jsem trýznivé i deptající chvíle, ohlíží se za vláčení bulvárem herečka Kateřina Brožová
Společnost28. 11. 2026 0:06
01:55
Vojta Kotek se na farmě nastěhoval do domu s růžovými doplňky
Lifestyle28. 11. 2026 0:06
02:10
Na náměstí Svobody v centru Brna rozsvítili vánoční strom
Domácí27. 11. 2026 22:58
01:28
Putin vztyčil vlajku na nové jaderné ponorce Perm. Slíbil další modernizaci
Zahraniční27. 11. 2026 21:18
00:56
Po silných deštích tráví Díkůvzdání půl milionu domácností v USA bez elektřiny
Zahraniční27. 11. 2026 21:02
03:52
SESTŘIH: Artis Brno - Slovácko 4:1
Sport27. 11. 2026 20:02
00:13
Ostraha nádraží v Brně odvlekla muže s berlí ven z nádražní budovy
Krimi27. 11. 2026 17:50
01:04
Konec dlouhého čekání. Roudnice slavnostně otevřela most
Domácí27. 11. 2026 17:14
01:38
Krvavou řež v pražském metru ukončil pepřový sprej
Krimi27. 11. 2026 17:08
01:32
Přehrada pastviny byla ještě v polovině listopadu bez vody
Domácí27. 11. 2026 17:00
00:25
Řidič osobáku vybrzdil na dálnici kamion, ten do něj narazil
Krimi27. 11. 2026 16:56
00:55
Nová brněnská T Arena týden před první akcí
Domácí27. 11. 2026 16:02
00:29
Fenka zachránila dítě před utopením v bazénu
Zahraniční27. 11. 2026 15:46
00:31
Slovenský premiér obsluhoval Meloniovou, video baví internet
Zahraniční27. 11. 2026 15:14
03:58
Poslanci schválili mimořádné zdanění rafinerií, má přinést 5,5 miliardy
Domácí27. 11. 2026 15:12
00:48
Předškoláci z havarovaného autobusu se setkali se svými hrdiny
Domácí27. 11. 2026 15:12
42:40
Prodloužení: Jakub Lev - Celý záznam
Sport27. 11. 2026 14:46
Následující videa
04:04
Zažila jsem trýznivé i deptající chvíle, ohlíží se za vláčení bulvárem herečka Kateřina Brožová
00:36
Katy Perry a Trudeau si dopřáli luxus. Cesta Orient Expressem stála 2,3 milionu
28:55
NA KAFI: Cizí jazyk vám přidá další vaši osobnost, míní lektor Václav Bolech
02:48