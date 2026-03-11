Po zklamání s mužem se Petr orientuje víc na ženy

Společnost
Dvakrát rozvedený pansexuál Petr (43), který se po zklamání mužem orientuje především na ženy, se měsíce po natáčení pochlubil nečekanou novinkou. Prochází tranzicí z muže na ženu. Dnes je z něj Nikola a bydlí v Egyptě.
video: Óčko TV
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:04

Dakota Johnson se stala tváří nové kampaně módní značky Calvin Klein
Společnost
11. 3. 2026 10:30
00:52

Brňané v pocitové mapě vybrali příjemná i problematická místa
Domácí
11. 3. 2026 10:02
37:39

Rozstřel: Ondřej Jonáš - celý záznam
Rozstřel
11. 3. 2026 10:00
00:51

Teherán ukazuje trosky a mrtvé po amerických náletech
Zahraniční
11. 3. 2026 9:52
00:43

Po zklamání s mužem se Petr orientuje víc na ženy
Společnost
11. 3. 2026 9:38
00:16

V Naked Attraction si bude vybírat pansexuál Petr
Společnost
11. 3. 2026 9:38
00:49

Stačí karta a jedete. Bikesharing v Plzni nabídne 300 elektrokol
Domácí
11. 3. 2026 9:06
00:45

Izraelský útok zasáhl bytový dům v bejrútské čtvrti Aisha Bakkar
Zahraniční
11. 3. 2026 8:26
01:40

Hektary bledulí na zámku Františka Kinského, za fotkami se honí davy
Domácí
11. 3. 2026 7:48
00:54

Několik lidí ve Švýcarsku nepřežilo požár autobusu. Policisté mluví o úmyslném činu
Zahraniční
11. 3. 2026 7:44
00:52

Muž si opakovaně stěžuje na hluk ze sousední základky
Domácí
11. 3. 2026 5:32
01:02

Vzácného ohroženého jeřábka zachytila v Jeseníkách fotopast
Domácí
11. 3. 2026 4:54
00:46

Brněnské díry v silnici. Kdo zaplatí poškozená auta?
Domácí
11. 3. 2026 0:06
07:26

Havlíček jednal s Trumpovými ministry. Česko berou jako hlas rozumu, říká
Zahraniční
10. 3. 2026 21:44
03:35

Šichtařová navrhla zamítnutí nového zákona o digitální ekonomice
Domácí
10. 3. 2026 21:00
00:56

Dosud nejhorší bombardování Íránu. Úřady rezignovaly na protiletecké poplachy
Zahraniční
10. 3. 2026 20:08
02:31

Charitativní přehlídka Každá jsme krásná propojila módu, inkluzi i technologii
Společnost
10. 3. 2026 17:10
00:21

V Otrokovicích vzplál sklad plastů. Škoda může být až 50 milionů korun
Domácí
10. 3. 2026 16:42
02:00

První dáma, ekonomka, matka i babička. Do kin míří dokument Livia
Společnost
10. 3. 2026 15:38
00:23

Muže soudí za loupež s následkem smrti a znásilnění ve věznici
Domácí
10. 3. 2026 15:28

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.