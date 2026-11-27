NA KAFI: Cizí jazyk vám přidá další vaši osobnost, míní lektor Václav Bolech
27. 11. 2026 0:06 Společnost
Někdo je v cizích jazycích věčný začátečník a jiný se cizí řeč naučí lusknutím prstu, čím to je? „Schopnost naučit se cizí jazyk máme všichni stejnou, není žádná omezená kapacita za kterou to nepůjde. Často chybí jen správný podnět, motivace, dobrý čas nebo lektor, který umí vzbudit vášeň pro jazyk,“ řekl v podcastu NA KAFI lektor Václav Bolech.
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NA KAFI: Cizí jazyk vám přidá další vaši osobnost, míní lektor Václav Bolech
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