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NA KAFI: Kalábrie vyléčila i syndrom zavrženého rodiče, vypráví spisovatelka Malá

Společnost
Vyzařuje snad nekonečnou pozitivní energii a kam přijde, tam to rozkvete. V Itálii našla svou lásku i životní štěstí. Vše u ní vždy ale nebylo zalito kalábrijským sluncem. „Zažila jsem si tvrdý životní restart, nekompromisní tchýni i syndrom zavrženého rodiče,“ přiznává oblíbená spisovatelka Blanka Malá v podcastu NA KAFI.
video: iDNES.tv
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