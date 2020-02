VIDEO: Pohlreich jako paní Naďa radí jak na vaginální mykózu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Pohlreich jako paní Naďa radí jak na vaginální mykózu

Šéf Zdeněk Pohlreich se vrací na obrazovky ve velkém stylu. Už dnes 7. února startuje pořad Superšéf: Do pekla a zpět, kde bude gastronomický bůh pomáhat restauracím stejně jako v předešlém formátu Ano šéfe!, ovšem má na to pouhých 24 hodin. Další inovací budou také kostýmy, v jejichž přestrojení se Pohlreich do restaurací vydá poprvé. Ukázku charakteru jedné z postav nahrál Zdeňkův tým na Instagram.

video: IG/zdenekpohlreichofficial