Pohlreich ve Svitavách: Kuchařské ego je v každý hospodě smrtící ingredience

Zdeněk Pohlreich zná majitele restaurace U Filipa už z předchozích natáčení Ano, šéfe! a ví, že Filip Albert to s gastronomií myslí vážně a poctivě. Jenže do restauračního podnikání ve Svitavách šel s velkým egem a mladickou naivitou a páteční Superšéf v převleku za důchodkyni to nemilosrdně odhalil.

video: FTV Prima