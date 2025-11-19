Australský politik rezignoval. Jeho dcera v dokumentu přiznala, že je na OnlyFans

Společnost
Lídr strany NSW Nationals v australském Novém Jižním Walesu Dugald Saunders nečekaně rezignoval. Stalo se tak pouhý den poté, co se jeho 19letá dcera objevila v pořadu o pornoprůmyslu. Podle mluvčího šlo o shodu okolností, píše deník The Australian. Saunders ve svém prohlášení uvedl, že se chce nyní věnovat rodině.
video: Spicy Summer: Bondi Beach (TV Series)
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:26

Elektrický proud znetvořil muži ruku, díky lékařům z Brna se vyhnul amputaci
Domácí
19. 11. 2025 17:00
02:45

Končící vláda jednala o miliardách pro školství, chybí pro nepedagogy
Domácí
19. 11. 2025 16:38
01:10

V Jižní Koreji ztroskotal trajekt s 267 cestujícími
Zahraniční
19. 11. 2025 16:18
01:03

Ruská loď u Skotska ohrožuje piloty laserem. Zasáhneme, varují Britové Putina
Zahraniční
19. 11. 2025 16:18
00:58

Australský politik rezignoval. Jeho dcera v dokumentu přiznala, že je na OnlyFans
Společnost
19. 11. 2025 15:52
01:08

Astronaut Svoboda testoval experimenty pro ISS
Domácí
19. 11. 2025 15:22
01:01

Požár rodinného domu na Prostějovsku způsobil škodu dva miliony korun
Krimi
19. 11. 2025 15:00
00:50

Řidič přejel rodině psa, jako omluvu poslal pelech
Zahraniční
19. 11. 2025 14:18
01:14

Papoušci, konvice i vlčice na Miss Universe. Češka byla za cibulákového jelena
Společnost
19. 11. 2025 14:16
00:55

Výlov Moře Vysočiny. Rybáři vytahají 22 tun ryb
Domácí
19. 11. 2025 13:46
01:41

Policie varuje před zdařilým podvodem. Falešná reportáž je dílem AI
Domácí
19. 11. 2025 13:42
04:07

Nejde o rozpočet, ale o fiktivní dokument, řekla Schillerová
Domácí
19. 11. 2025 13:42
05:22

Hřib představil recept na zlepšení dopravy v Praze
Domácí
19. 11. 2025 13:40
00:43

Hlasování o přerušení jednání rozpočtového výboru
Domácí
19. 11. 2025 13:32
37:22

Nepoznáte, zda je prezidentem Zeman či Pavel. Komentátoři řešili politiku i Knihu roku
Domácí
19. 11. 2025 13:12
07:17

Kirby Air Riders - trailer
Lifestyle
19. 11. 2025 12:00
01:27

Při náhlé bouřce chlapce zasáhl blesk. Pomohla první pomoc fotbalistů
Domácí
19. 11. 2025 11:50
01:11

Státní terorismus! Počítejte s odpovědí, pohrozil Sikorski po sabotáži Rusům
Zahraniční
19. 11. 2025 11:42
00:42

Sexy Lawrencová odmítla koordinátora intimity při natáčení s Pattinsonem
Společnost
19. 11. 2025 11:16
02:10

Sucho na Lipně odhalilo zatopený les v Rakouské zátoce
Domácí
19. 11. 2025 11:04

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.