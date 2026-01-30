Potomci slavných spojili síly. František Prachař, Anna Čtvrtníčková a Mat213 vydávají singl

Společnost
Hudební spolupráce, která spojuje známá jména i výrazné osobnosti mladé scény. Franta Prachař, Anna Mercedes Čtvrtníčková a Mat213 vydávají společný track NEPO. Píseň si pohrává s tématem rodinného původu, očekávání okolí i hledání vlastní cesty mimo slavná příjmení.
video: Instagram/@frantaprachar
