Poprvé babičkou: Cítím se ale na patnáct a tělo občas přecením, říká Marie Tomsová
8. 11. 2026 0:06 Společnost
Poprvé babičkou: Cítím se ale na patnáct a tělo občas přecením, říká hlasatelka Marie Tomsová. Kolikáté narozeniny letos oslavila a jak označuje svůj věk? Lichotí ji, že ji stále na ulici televizní diváci poznávají? Čím jí osmiměsíční vnouček nepřestává udivovat?
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Poprvé babičkou: Cítím se ale na patnáct a tělo občas přecením, říká Marie Tomsová
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