Pornohvězda Lady Dee objasnila, jak to na takovém natáčení vypadá. Jak časově náročné je focení nebo natáčení jedné účelové scénky? Upozadila tvrdý typ žánru proto, že se z ní stala máma? Za jakých okolností by šla od sólo videí opět do akce?

video: rena, iDNES.tv