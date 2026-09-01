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Pornohvězda Bonnie Blue porodila, otce stále tají

Společnost
Pornohvězda Tia Billingerová alias Bonnie Blue (27) mátla své fanoušky kolem svého těhotenství, aby vydělala co nejvíc na šokujících oznámeních. Nosila falešné břicho, aby pak potvrdila, že je skutečně těhotná. Nyní oznámila, že dítě se už narodilo.
video: ig / @bonnieblue
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