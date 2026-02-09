Posilování pánevního dna versus inkontinence: Když pomůže cvičení a kdy přístroj?

Společnost
Posilování pánevního dna vs. inkontinence: Když pomůže cvičení a kdy přístroj? Primářka dermatologie Marta Moidlová vysvětluje, jak dokáže přístroj v podobě křesla pomoci s posilováním pánevního dna a předejít tak nechtěné inkontinenci. Jaké další benefity medicínská pomůcka skýtá? Jaké konkrétní cviky na posílení pánevního dna radí fitness trenérka Hanka Kynychová? Co obecně ženám na téma cvičení doporučuje?
video: rena, iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz

