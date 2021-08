VIDEO: Považuji se za jednoho z nejkrásnějších českých herců, říká Martin Pechlát Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Považuji se za jednoho z nejkrásnějších českých herců, říká Martin Pechlát

Jak se herci Martinu Pechlátovi spolupracovalo s Patrikem Hartlem na jeho novém filmu? Zažil někdy v soukromí to, co jeho filmová postava v úvodu filmu? Jaký má vztah k nahotě, když je po něm ve filmu vyžadována? Na co půjdou vydělané peníze po covidové krizi?

video: rena, iDNES.tv