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Přehlídka luxusních rób. Královský banket v Amsterdamu přivítal japonského císaře

Společnost
Nizozemský král Willem-Alexander a královna Máxima uspořádali v Amsterdamu slavnostní státní banket na počest japonského císaře Naruhita a císařovny Masako, kteří zahájili třídenní návštěvu země.
video: Reuters
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