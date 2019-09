VIDEO: Premiéra Ramba: Schwarzenegger si utahuje ze Stallona Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Premiéra Ramba: Schwarzenegger si utahuje ze Stallona

Dnes do kin vtrhl nový Rambo, ve kterém nehraje hlavní roli nikdo jiný než Sylvester Stallone. A to nemohl nechat jen tak, jeho neméně slavný kolega, Arnold Schwarzenegger. Oba herci se často navzájem špičkují. Tentokrát si Arnold utahoval ze Sylvestera, kterému se přezdívá Sly, že má větší nůž než on. Slavnou hlášku „tohle není nůž, ale tohle je nůž“ si vypůjčil z filmu Krokodýl Dundee.

video: Reuters