Jeden by řekl, že si Lucie Bílá na sladké moc nepotrpí. Štíhlou postavu by ji záviděly i o dekády mladší ženy. Přesto se však stala kmotrou cukrářské kuchařky Josefa Maršálka, kde prozradila, zda sama peče a proč má její Radek 130 kilo? Nebo také to, zda má radost z toho, že její alba vycházejí opět na vinylu a jaké pocity ji provázely, když přišlo na Československý hudební trh její první LP.

video: rena, iDNES.tv