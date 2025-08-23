iDNES.cz
    Americký rapper chodil po ulici jen v prádle

    Společnost

    Americký rapper Lil Nas X byl v časných ranních hodinách převezen do nemocnice poté, co byl spatřen, jak se téměř nahý toulá po ulici Ventura Boulevard v Los Angeles. Policie uvedla, že hudebník vykazoval známky možného předávkování a na místě se choval agresivně. Podle svědků měl na sobě jen spodní prádlo a kovbojské boty, když se snažil napadnout zasahující policisty, kteří mu následně nasadili pouta. Po ošetření byl převezen do vazby ve Van Nuys a čelí obvinění z útoku na strážce zákona.

    video: X / @roadman4real

