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Reakce zatím lechtají ego. Přísná jsem, ale nikdy ne zlou formou, říká nová porotkyně StarDance

Společnost
Reakce zatím lechtají ego. Přísná jsem, ale nikdy ne zlou formou, říká nová porotkyně StarDance Jana Burkiewiczová. Koukala se i na zahraniční verze, aby se edukovala, jak porotcovat? Jakou porotkyní dle svých slov bude?
video: rena, iDNES.tv
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