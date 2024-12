VIDEO: Realita, kterou jsem na ostrově prožil, je jiná, než v televizi, říká český Bachelor Jan Solfronk Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jaké emoce nyní vyvolávají v Janu Solfronkovi týdenní rekapitulace dílů českého Bachelora? Bere nyní svou televizní zkušenost s odstupem jako alternativní realitu? Co říká o kontroverzemi propírané reality show? Co skutečně řešil s účastnicemi před kamerami, co se nedostalo do vysílání?

