Robbie Williams se po třítýdenní karanténě vítá s dětmi

Britský zpěvák Robbie Williams se po návratu z Austrálie do LA musel odebrat do povinné třítýdenní karantény kvůli pandemii COVID-19. Čas si krátil živým vysíláním na sociálních sítích , ale hlavně voláním s jeho rodinou. Ta měla konečně šanci přivítat jej doma. Dcera Collete a ani ne dvouletý syn Bea se mu rozběhli do náruče.

video: IG/aydafieldwilliams