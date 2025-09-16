Robert Redford býval hvězdou filmových festivalů

Společnost
Zemřel oscarový herec a režisér Robert Redford, bylo mu 89 let. Exceloval po boku Paula Newmana, zářil ve filmu Podraz či Vzpomínky na Afriku. Filmová hvězda bývala spolu s manželkou ozdobou filmových festivalů.
video: Reuters
