Robert Redford býval hvězdou filmových festivalů
16. 9. 2025 14:26 Společnost
Zemřel oscarový herec a režisér Robert Redford, bylo mu 89 let. Exceloval po boku Paula Newmana, zářil ve filmu Podraz či Vzpomínky na Afriku. Filmová hvězda bývala spolu s manželkou ozdobou filmových festivalů.
04:12
