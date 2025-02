VIDEO: Robertu Flack proslavila píseň Killing Me Softly, ale zazpívala si třeba také s Michaelem Jacksonem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Robertu Flack proslavila píseň Killing Me Softly, ale zazpívala si třeba také s Michaelem Jacksonem

Ve věku 88 let zemřela americká zpěvačka Roberta Flack. Držela ocenění Grammy a byla známá zejména díky interpretaci písně Killing Me Softly With His Song z jejího pátého alba Killing Me Softly z roku 1973.

video: iDNES.tv