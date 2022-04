VIDEO: Rodiče? Každý si jdeme svoje cesty, jsme dospělí, říká Slováčková Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Rodiče? Každý si jdeme svoje cesty, jsme dospělí, říká Slováčková

Koho si Anna Julie Slováčková vzala jako pánský doprovod do soutěže Můj muž to dokáže? Jak momentálně popisuje své pocity se současného života? Jaké jsou hlavní charakterní vlastnosti, které by měl mít její muž? Je ráda, že si rodiče uklidili ve vztahu a jsou opět spolu? Kde dokáže stoprocentně vypnout?

video: rena, iDNES.tv