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Rodina ve mě sebelásku tolik nevypěstovala. Dělám na ní teď v dospělosti, říká Judit Pecháček

Společnost
Rodina ve mě sebelásku tolik nevypěstovala. Dělám na ní teď v dospělosti, říká herečka Judit Pecháček, dříve Bárdos. Co říká o duševním zdraví a proč jsou pro ni rozhovory výzvou?
video: rena, iDNES.tv
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