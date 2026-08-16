Premium

Mimořádná akce:
jen za 490 Kč/rok

Ikonické role získali na poslední chvíli. Původně je měli hrát úplně jiní herci

Společnost
Dnes si bez nich slavné filmy dokážeme jen těžko představit, jejich obsazení ale často rozhodla až změna na poslední chvíli. Martin Sheen, James McAvoy, Michael J. Fox nebo Kurt Russell získali své ikonické role poté, co z projektu odstoupili nebo byli nahrazeni původně vybraní herci.
video: Reuters
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

00:48

Zatmění Slunce z výšky. Balony vzlétly nad španělskou Segovii
Zahraniční
16. 8. 2026 0:06
00:28

Symbolem Maine jsou humři a majáky. Objevte Ameriku, kde se zastavil čas
Zahraniční
16. 8. 2026 0:06
01:40

Ikonické role získali na poslední chvíli. Původně je měli hrát úplně jiní herci
Společnost
16. 8. 2026 0:06
03:26

SESTŘIH: Viktoria Plzeň - Zlín 3:2
Sport
15. 8. 2026 22:42
01:24

Belgie evakuuje vesnice kvůli rekordním požárům. Německo začíná plameny krotit
Zahraniční
15. 8. 2026 21:56
00:28

Filipíny se proměnily v „moře odpadků“. Čističi riskovali zdraví
Zahraniční
15. 8. 2026 21:10
02:56

SESTŘIH: Slovácko - Sigma Olomouc 1:2
Sport
15. 8. 2026 20:04
01:51

Sebevražedná úzkost, čekání na návrat. Na palubě vysílené lodi USS Abraham Lincoln
Zahraniční
15. 8. 2026 20:00
03:47

SESTŘIH: Sparta Praha - Teplice 4:1
Sport
15. 8. 2026 19:52
03:16

SESTŘIH: Pardubice - Mladá Boleslav 1:1
Sport
15. 8. 2026 19:46
00:44

Hasiči bojují s požárem trávy v chatové oblasti v Brně-Obřanech
Krimi
15. 8. 2026 15:38
00:40

Babiš a dva ministři vyšli na beskydskou Lysou horu
Domácí
15. 8. 2026 15:38
02:11

Blankou poprvé projel tunelbus 145
Domácí
15. 8. 2026 15:12
01:16

U své novely se spisovatel Cempírek inspiroval na Kleti
Domácí
15. 8. 2026 12:58
02:33

Rozhovor se zpěvačkou Bebe Rexha
Lifestyle
15. 8. 2026 12:30
00:31

V Chorvatsku vypukl další rozsáhlý požár, hasiči se na ostrov přesunuli trajektem
Zahraniční
15. 8. 2026 12:08
00:41

Letadla začínají přistávat na zrekonstruované dráze letiště Václava Havla
Domácí
15. 8. 2026 11:54
00:20

Ukrajinské rakety zasáhly v rusku závod Roskosmosu i letiště s nosiči raket
Zahraniční
15. 8. 2026 11:48
02:38

Zemětřesení v Indonésii zabilo desítky lidí, úřady varovaly i před tsunami
Zahraniční
15. 8. 2026 11:02
00:54

Jubilejní desátý ročník má za sebou Sportovní park Pardubice
Domácí
15. 8. 2026 8:12

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×