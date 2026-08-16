Ikonické role získali na poslední chvíli. Původně je měli hrát úplně jiní herci
16. 8. 2026 0:06 Společnost
Dnes si bez nich slavné filmy dokážeme jen těžko představit, jejich obsazení ale často rozhodla až změna na poslední chvíli. Martin Sheen, James McAvoy, Michael J. Fox nebo Kurt Russell získali své ikonické role poté, co z projektu odstoupili nebo byli nahrazeni původně vybraní herci.
00:28
Symbolem Maine jsou humři a majáky. Objevte Ameriku, kde se zastavil čas
Zahraniční16. 8. 2026 0:06
01:40
Ikonické role získali na poslední chvíli. Původně je měli hrát úplně jiní herci
Společnost16. 8. 2026 0:06
03:26
SESTŘIH: Viktoria Plzeň - Zlín 3:2
Sport15. 8. 2026 22:42
01:24
Belgie evakuuje vesnice kvůli rekordním požárům. Německo začíná plameny krotit
Zahraniční15. 8. 2026 21:56
02:56
SESTŘIH: Slovácko - Sigma Olomouc 1:2
Sport15. 8. 2026 20:04
01:51
Sebevražedná úzkost, čekání na návrat. Na palubě vysílené lodi USS Abraham Lincoln
Zahraniční15. 8. 2026 20:00
03:47
SESTŘIH: Sparta Praha - Teplice 4:1
Sport15. 8. 2026 19:52
03:16
SESTŘIH: Pardubice - Mladá Boleslav 1:1
Sport15. 8. 2026 19:46
00:44
Hasiči bojují s požárem trávy v chatové oblasti v Brně-Obřanech
Krimi15. 8. 2026 15:38
00:40
Babiš a dva ministři vyšli na beskydskou Lysou horu
Domácí15. 8. 2026 15:38
02:11
Blankou poprvé projel tunelbus 145
Domácí15. 8. 2026 15:12
01:16
U své novely se spisovatel Cempírek inspiroval na Kleti
Domácí15. 8. 2026 12:58
02:33
Rozhovor se zpěvačkou Bebe Rexha
Lifestyle15. 8. 2026 12:30
00:31
V Chorvatsku vypukl další rozsáhlý požár, hasiči se na ostrov přesunuli trajektem
Zahraniční15. 8. 2026 12:08
00:41
Letadla začínají přistávat na zrekonstruované dráze letiště Václava Havla
Domácí15. 8. 2026 11:54
00:20
Ukrajinské rakety zasáhly v rusku závod Roskosmosu i letiště s nosiči raket
Zahraniční15. 8. 2026 11:48
02:38
Zemětřesení v Indonésii zabilo desítky lidí, úřady varovaly i před tsunami
Zahraniční15. 8. 2026 11:02
00:54