Herec Romi Malek získal Oscara za ztělesnění Freddieho Mercuryho

Mezi herci v hlavní roli vyhrál Oscara nejsilnější kandidát Rami Malek, jenž v životopisu Bohemian Rhapsody ztělesnil Freddieho Mercuryho ze skupiny Queen. „Děkuji vám, děkuji celému štábu, děkuji Queen,“ řekl herec. Právě kapela Queen ceremoniál zahájila skladbami We Will Rock You a We Are The Champions.

video: Reuters