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Ross z Přátel slaví šedesátiny. Schwimmer pár dílů seriálu i režíroval

Společnost
Americký herec David Schwimmer, který se narodil 2. listopadu 1966, se proslavil rolí ve známém televizním seriálu Přátelé, kde hrál celých deset sezon. Postava paleontologa Rosse Gellera je sice jeho zdaleka nejslavnější rolí, o hereckých kvalitách diváky však přesvědčil například také v ceněném seriálu z druhé světové války Bratrstvo neohrožených.
video: tiktok / @pascalsdoll
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