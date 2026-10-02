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Rozsudek dá člověku za pravdu, ale satisfakci necítí, říká ke kauze Cimický Jana Fabiánová

Společnost
Rozsudek dá člověku za pravdu, ale satisfakci necítí, říká ke kauze Cimický Jana Fabiánová. Cítím úlevu, navrátila se mi důvěryhodnost.Má pocit, že ji z nebe hlídá a posílá signály maminka Naďa Urbánková? Která její písně Janě spouští slzy, kdykoliv jí slyší? Kde potkala svého muže a jak si ho „zařídit“?
video: rena, iDNES.tv
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