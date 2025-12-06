Rozvod je křehké téma, nedostala jsem šanci se vyjádřit, říká modelka Schicková

Společnost
Rozvod je křehké téma, nedostala jsem šanci se vyjádřit, říká modelka Kristýna Schicková. Co ji od bulváru ranilo? Jak moc sdílná byla na téma rozvod? Jako odreagování jí nyní slouží i nová činnost, které se jako DJ začala věnovat. Jaký žánr hraje? Kristýna se přišla podívat na výstavu Titaniku v pražských Letňanech, co by osudové noci na inkriminované lodi dělala?
video: rena, iDNES.tv
Články s tímto videem na iDNES.cz Sdílet video

Další videa

01:56

Čištění lomu není pro sraby, předvedl Vojta Kotek ve Farmě
Lifestyle
6. 12. 2025 0:06
02:27

Pirates Outlaws 2 Heritage - trailer
Lifestyle
6. 12. 2025 0:06
01:43

České tramvaje trénují ve Finsku. Sama se umyje, odstaví a nikoho nepřejede
Technika
6. 12. 2025 0:06
01:52

Renault se rozhodl prodat v aukci velkou část své historické sbírky
Technika
6. 12. 2025 0:06
02:49

Prasklé vodovodní potrubí odhalilo před 100 lety skryté podzemí Brna
Technika
6. 12. 2025 0:06
04:20

Člověk je mírnější a nemá tak bojovný názory, přiznává změny Lou Fanánek Hagen
Společnost
6. 12. 2025 0:06
02:49

Rozvod je křehké téma, nedostala jsem šanci se vyjádřit, říká modelka Schicková
Společnost
6. 12. 2025 0:06
00:44

Trump se konečně dočkal Ceny míru, místo Nobelovy komise ji však dostal od FIFA
Zahraniční
5. 12. 2025 22:02
00:59

Paťáčku, děkujeme. Svíčky a vzkazy před Evropou 2
Domácí
5. 12. 2025 20:52
01:21

Mikulášská trojice opět procházela Českem
Domácí
5. 12. 2025 20:32
01:55

Mikulášské peklo na Čertovce v Praze, čerti metali oheň a dým
Domácí
5. 12. 2025 19:50
02:03

Patrik Hezucký byl legendou českého éteru
Společnost
5. 12. 2025 18:22
02:07

Losování čtvrtfinále fotbalové soutěže MOL Cup se netradičně konalo na čerpací stanici
Sport
5. 12. 2025 17:08
04:28

Máme snad přehradu? kritizují lidé nové logo Mikulova
Domácí
5. 12. 2025 16:46
00:52

Po 15 letech dohadů staví Písek nový bazén
Domácí
5. 12. 2025 16:18
00:39

Kauza s nabouraným bentley Limberského je podle advokáta archeologická fantazie
Krimi
5. 12. 2025 15:44
01:04

Za den oživovali čtyři děti, dvě zemřely
Krimi
5. 12. 2025 15:08
00:49

Peklo v jihlavském podzemí už tolik neděsí
Domácí
5. 12. 2025 14:48
01:37

Zabarikádovaný muž v malešickém bytě, hrozí zapálením domu. Policie budovu evakuovala
Domácí
5. 12. 2025 14:44
00:30

Grand Prix Kataru
Sport
5. 12. 2025 14:06

Následující videa

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.