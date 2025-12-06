Rozvod je křehké téma, nedostala jsem šanci se vyjádřit, říká modelka Schicková
6. 12. 2025 0:06 Společnost
Rozvod je křehké téma, nedostala jsem šanci se vyjádřit, říká modelka Kristýna Schicková. Co ji od bulváru ranilo? Jak moc sdílná byla na téma rozvod? Jako odreagování jí nyní slouží i nová činnost, které se jako DJ začala věnovat. Jaký žánr hraje? Kristýna se přišla podívat na výstavu Titaniku v pražských Letňanech, co by osudové noci na inkriminované lodi dělala?
02:27
Pirates Outlaws 2 Heritage - trailer
Lifestyle6. 12. 2025 0:06
01:43
České tramvaje trénují ve Finsku. Sama se umyje, odstaví a nikoho nepřejede
02:49
Prasklé vodovodní potrubí odhalilo před 100 lety skryté podzemí Brna
04:20
Člověk je mírnější a nemá tak bojovný názory, přiznává změny Lou Fanánek Hagen
Společnost6. 12. 2025 0:06
02:49
Rozvod je křehké téma, nedostala jsem šanci se vyjádřit, říká modelka Schicková
Společnost6. 12. 2025 0:06
00:44
Trump se konečně dočkal Ceny míru, místo Nobelovy komise ji však dostal od FIFA
Zahraniční5. 12. 2025 22:02
00:59
Paťáčku, děkujeme. Svíčky a vzkazy před Evropou 2
Domácí5. 12. 2025 20:52
01:21
Mikulášská trojice opět procházela Českem
Domácí5. 12. 2025 20:32
01:55
Mikulášské peklo na Čertovce v Praze, čerti metali oheň a dým
Domácí5. 12. 2025 19:50
02:03
Patrik Hezucký byl legendou českého éteru
Společnost5. 12. 2025 18:22
02:07
Losování čtvrtfinále fotbalové soutěže MOL Cup se netradičně konalo na čerpací stanici
Sport5. 12. 2025 17:08
04:28
Máme snad přehradu? kritizují lidé nové logo Mikulova
Domácí5. 12. 2025 16:46
00:52
Po 15 letech dohadů staví Písek nový bazén
Domácí5. 12. 2025 16:18
00:39
Kauza s nabouraným bentley Limberského je podle advokáta archeologická fantazie
Krimi5. 12. 2025 15:44
01:04
Za den oživovali čtyři děti, dvě zemřely
Krimi5. 12. 2025 15:08
00:49
Peklo v jihlavském podzemí už tolik neděsí
Domácí5. 12. 2025 14:48
01:37
Zabarikádovaný muž v malešickém bytě, hrozí zapálením domu. Policie budovu evakuovala
Domácí5. 12. 2025 14:44
00:30