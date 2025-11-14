Rozvod nebude. Zájem a pozornost léčí hodně krizí, říká Lilia Khousnoutdinova

Společnost
Zájem a pozornost léčí hodně krizí, říká Lilia Khousnoutdinova. Co si je podle podnikatelky a spisovatelky důležité uvědomovat v partnerské krizi? Díky čemu ji překonala ona v manželství s Karlem Janečkem? Jaký projektům nyní věnuje svůj čas? Co říká o hmotných a nehmotných tužbách? Proč se nemají lidé nechat zmást zavádějícími titulky?
video: rena, iDNES.tv
