Will Smith, nebo Justin Bieber? Podívejte se, kdo z nich složil Rubikovu kostku v televizi rychleji

Jeden z nejznámějších hlavolamů na světě – Rubikova kostka – slaví padesátiny. Před půl stoletím, 19. května 1974, ji vymyslel maďarský vynálezce Ernő Rubik. Přinesla mu bohatství i slávu. A jiní slavní byli naopak mezi těmi, kteří si u skládání jeho kostky lámali hlavu. Před kamerami to zkusili například americký herec Will Smith nebo jeho krajan – zpěvák Justin Bieber. Každý z nich skládal hlavolam v jiném roce i v jiné televizi. Ve videu jsme zkusili porovnat, komu z nich to šlo lépe.

video: iDNES.tv