S pamětí to ještě není tak hrozné, říká o přípravách svého filmu Jan Koller

Ikonický fobalista Jan Koller se v roce 2022 dočká svého filmu s podtitulem Příběh obyčejného kluka. Co o Janovi říká režisér a producent projektu Petr Větrovský, který má na kontě film Atilla? Bude ve filmu Honzova exmanžela Hedvika? Do jaké míry si fotbalista pustil kamery do soukromí? A co říká na svůj status fotbalové modly u mladých?

video: rena, iDNES.tv