VIDEO: Jak se od 80. let změnily hvězdy, které se teď chystají do Brna Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jak se od 80. let změnily hvězdy, které se teď chystají do Brna

V listopadu vystoupí v Brně několik zahraničních interpretů, kteří svou největší slávu zažili v minulém století. Na koncert nazvaný The 80's Show se chysta třeba britská zpěvačka Samantha Fox, Němka Sandra nebo zpěvák Limahl, kterého proslavil hit z filmu Nekonečný příběh. Do Česka teď poslali zdravice, tak můžete porovnat, jak moc se od osmdesátých let změnili.

video: Moravia TOP Concerts, klipy interpretů