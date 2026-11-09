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Sarah Brightmanová promluvila o slávě i návratu na jeviště

Společnost
Ztvárnila legendární Christine v muzikálu Fantom opery a po zhruba třech dekádách se vrátila na muzikálová prkna. Sarah Brightmanová v rozhovoru promluvila o své cestě ke slávě, tlaku na ženy v showbyznysu i o tom, proč se nikdy nechtěla omezovat na jediný hudební žánr. V listopadu se vrátí do Prahy s vánoční show, kterou sama označuje za magickou a dojemnou.
video: Óčko Star
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