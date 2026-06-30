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Nahlédněte do šatníku Lilii Khousnoutdinové. Sází na přírodní materiály a recyklaci

Společnost
Jak vypadá šatník Lilii Khousnoutdinové? V reportáži otevřela svou garderobu a prozradila, proč při výběru oblečení klade důraz na kvalitní materiály, udržitelnost a původ oděvů.
video: iDNES.tv
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