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Šaty, které psaly historii. Ikonické outfity princezny Diany

Společnost
Princezna Diana by letos oslavila 65. narozeniny. Vedle svého humanitárního odkazu zanechala výraznou stopu také ve světě módy. Její ikonické outfity, které kombinovaly eleganci, osobitost a nadčasový styl, inspirují návrháře i veřejnost dodnes.
video: yt / @kasparjones5248
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