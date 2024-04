VIDEO: Šaty váží 50 kilo. Surý popsala modeling v Turecku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

I několik let po vítězství v Miss Czech Republic se Karolína Surý věnuje modelingu. Již podruhé vycestovala do Istanbulu, kde fotí zejména svatební a společenské šaty. Práce to však není lehká, protože šaty váží okolo 50 kilogramů a fotí se i více než dvanáct hodin denně. Karolína promluvila i o svém osobním životě a jaké mají plány s manželem Radovanem Surým do budoucna.

video: iDNES.tv