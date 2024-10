VIDEO: Saxanu mi snad dají i na náhrobek, říká Petra Černocká, která chystá velkolepý koncert Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Saxanu mi snad dají i na náhrobek, říká Petra Černocká, která chystá velkolepý koncert

Petra Černocká je nejen herečkou a zpěvačkou, ale též i malířkou. Koho naposledy svým dílem před kamerou obdarovala? Kdo si překvapivě koupil její obraz Karlova mostu? Jak reaguje na to, že jí lidé na ulici přepadávají se Saxánou? Co říká na konto svého manžela Jirky? Co chystá u příležitosti svého významného jubilea? Je pro ní úžasná kondice určitou motivací žít co nejdéle? Co říká o důchodu a proč je pro ní nepředstavitelný?

video: rena, iDNES.tv