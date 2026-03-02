Schillerová plesala v Brně s manželem: To nebývá často, přiznává ministryně

Společnost
Alena Schillerová vyvedla na ples v Brně manžela: To nebývá často, přiznává ministryně financí. Sleduje módu a podléhá trendům? Dovede na události, kam se jde bavit, vypnout od práce?
video: rena, iDNES.tv
